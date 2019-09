Der Bundesnachrichtendienst darf Pressevertretern nicht grundsätzlich Auskünfte über Themen und Teilnehmer von Hintergrundgesprächen mit Journalisten verweigern.

Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Durch solche Auskünfte bestehe im Grundsatz keine Gefahr, dass schützenswerte Informationen bekannt würden, heißt es. Geklagt hatte ein Korrespondent des Berliner "Tagesspiegels", dem Auskünfte verweigert wurden. Der Journalist hatte auch Auskunft zur Kommunikation zwischen BND und Bundeskanzleramt in einem konkreten Fall verlangt. Dies lehnten die Richter mit der Begründung ab, hier gebe es ein schutzwürdiges öffentliches Interesse an der Sicherung der Aufgabenerfüllung des Geheimdienstes.



(BVerwG 6 A 7.18)