Der Deutsche Richterbund ist dem Eindruck entgegengetreten, die deutsche Justiz gehe Hinweisen auf Kriegsverbrecher unter Flüchtlingen nicht nach.

Derzeit führe die Bundesanwaltschaft 92 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten gegen das Völkerrecht, sagte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Rebehn, der Nachrichtenagentur AFP. Hinzu kämen mehrere hundert Prüfvorgänge. Die Arbeit der deutschen Justiz in diesem Bereich gelte international als vorbildlich.



In Medienberichten hatte es heute geheißen, dass Tausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher unter Geflüchteten unbearbeitet geblieben sein sollen. Nach Recherchen unseres Hauptstadtstudios ist diese Behauptung jedoch irreführend. Es gehe bei den genannten Zahlen nicht um Hinweise auf in Deutschland Unterschlupf suchende Kriegsverbrecher, sondern um Hinweise auf Kriegsverbrechen allgemein, die teilweise niemandem zugeschrieben werden könnten. Bundesinnenminister Seehofer ordnete eine Untersuchung der Angelegenheit an.