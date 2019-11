Das Hip-Hop-Magazin "Juice" stellt seine gedruckte Ausgabe ein.

Von März nächsten Jahres an werde es aber online mit einer Abofunktion weitergehen, schreiben die Macher der Musikzeitschrift auf ihrer Website. Für die gedruckte Ausgabe habe man jahrelang versucht, der negativen Kaufentwicklung entgegenzuwirken - doch "am Ende war alles ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das Format Print ist tot". Die letzte Printausgabe von Deutschlands ehemals wichtigstem Hip-Hop-Magazin, das 1997 gegründet wurde, erscheint am 28. November.



Bereits 2018 hatte die Hip-Hop-Zeitschrift "Backspin" ihre letzte gedruckte Ausgabe veröffentlicht - wie "Juice" 22 Jahre nach dem ersten Erscheinen. Auch "Backspin" hat weiterhin einen digitalen Auftritt.