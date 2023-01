Ardern-Nachfolge

Chris Hipkins soll neuer Regierungschef in Neuseeland werden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Mitchell)

Er tritt damit auch die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Ardern an. Hipkins war als einziger Kandidat nominiert. Seine Bestätigung galt als Formsache.

Der 44-Jährige kündigte nach seiner Wahl in Wellington an, Carmel Sepuloni zu seiner Stellvertreterin zu machen. Sie wird die erste Vize-Regierungschefin mit samoanisch-tongaischen Wurzeln sein. Hipkins soll am Mittwoch als Ministerpräsident vereidigt werden.

Der 44-Jährige Hipkins hatte während der Corona-Pandemie als Gesundheitsminister viel Lob erhalten. Das Land verfolgte eine Null-Covid-Strategie und öffnete seine Grenzen erst im August 2022 wieder vollständig.

