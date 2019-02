Das Hubble-Weltraumteleskop hat eine neue Entdeckung gemacht:

Der Neptun hat offenbar einen weiteren Mond, von dem man bisher nichts wusste. Das schließen Forscher aus Aufnahmen des Teleskops, die 2013 gemacht wurden. Den Mond zu entdecken, hat so lange gedauert, weil dafür spezielle Bildanalyse-Techniken nötig waren. Der neue Mond heißt Hippocamp und ist sehr klein: Er misst nur etwa 34 Kilometer im Durchmesser.



Insgesamt hat Neptun 14 Monde. Hippocamp gehört zu den sieben inneren Monden, die auf regelmäßigen Bahnen um den Planeten kreisen. Wie die Forscher im Fachmagazin Nature schreiben, gehen sie davon aus, dass die Monde nicht gleichzeitig mit Neptun entstanden sind, sondern später von der Schwerkraft des Planeten eingefangen wurden.



Neptun ist der achte Planet in unserem Sonnensystem und von allen am weitesten von der Sonne entfernt. Er besteht aus sehr dichtem Gas. Als einziger Planet ist er von der Erde aus nicht mit dem bloßen Auge erkennbar.