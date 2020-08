Bundesaußenminister Maas hat einen neuen Impuls für Rüstungskontrolle und nukleare Abrüstung gefordert.

Einen Tag vor dem Beginn der Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestags des Atombombenabwurfs auf Hiroshima erklärte Maas, Deutschland und Japan riefen gemeinsam alle Staaten dazu auf, ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nachzukommen. Die Welt dürfe nie vergessen, was in Hiroshima und wenige Tage später in Nagasaki geschehen sei - und weshalb. Maas kritisierte in diesem Zusammenhang die weltweite Stagnation der nuklearen Abrüstung und warnte Länder wie Nordkorea vor dem "Griff nach Atomwaffen".