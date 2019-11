Bundesaußenminister Maas hat bei einem Besuch im japanischen Hiroshima für eine nukleare Abrüstung plädiert.

Er schrieb auf Twitter, kein Ort mache deutlicher, dass man eine Welt ohne Atomwaffen schaffen müsse. Es gebe eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass sich solches Leid niemals wiederhole. Der SPD-Politiker betonte zugleich, nötig seien Vereinbarungen auf breiter Basis, nicht nur in einzelnen Ländern.



Maas legte in Hiroshima einen Kranz für die Opfer des ersten Atombombenabwurfs vor 74 Jahren nieder. Bei dem US-Angriff am 6. August 1945 wurde die Stadt fast vollständig zerstört, bis Ende 1945 starben mindestens 140.000 Menschen.



Im Anschluss reist Maas zum G20-Außenministertreffen nach Nagoya.