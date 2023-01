Thüringer Landesgruppe

Der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Thüringen im Bundestag, Christian Hirte (picture alliance /ZB /Martin Schutt)

Man wolle mit ihm und seinem völkischen Vokabular in der CDU nichts zu tun haben, sagte Hirte im Deutschlandfunk. Der Vorstand des Landesverbands habe Maaßen einstimmig aufgefordert, die Partei zu verlassen. Hirte betonte, ein Auschluss sei eine Option, müsse aber professionell vorbereitet werden, um keinen Schiffbruch zu erleiden. An der Caua Sarrazin bei der SPD habe man gesehen, wie schwierig ein Parteiausschlussverfahren sei.

Kreisverband wird Ausschlussverfahren wahrscheinlich nicht in Gang setzen

Hirte räumte ein, dass es in der Frage zum Umgang mit der Person Maaßen Differenzen zwischen Landes- und Kreisverband gebe. Für ein Parteiausschlussverfahren brauche es ein Gremium, das darüber entscheiden könne. In Betracht komme der zuständige Kreisverband. Der werde da relativ wenig aufgeschlossen sein, meinte Hirte. Auch im Nachgang der Bundestagswahl habe man vor Ort die Verantwortung für das schlechteste Abschneiden in einem CDU-Wahlkreis, den stärksten Stimmenverlust, nicht bei Herrn Maaßen gesehen, betonte Hirte. Maaßen hatte sich zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Suhl, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg aufstellen lassen.

Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, war am Wochende zum Vorsitzenden der sogenannten Werte-Union gewählt worden. Maaßen steht seit Längerem wegen öffentlicher Äußerungen in der Kritik – zuletzt wegen seiner Aussage, es gebe einen -Zitat- "eliminatorischen Rassismus gegen Weiße". Der CDU-Vorsitzende Merz lässt ein Parteiausschlussverfahren prüfen. Maaßens Sprache und Gedankengut hätten in der CDU keinen Platz mehr, sagte Merz.

