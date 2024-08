Der Anführer der Hisbollah-Miliz, Nasrallah, hat Vergeltung gegen Israel angedroht. (Mustafa Jamalddine / AP / dpa / Mustafa Jamalddine)

Die Hisbollah und der Iran seien nach den Tötungen von Schukr und Hamas-Chef Hanija verpflichtet zu antworten, sagte Nasrallah. Das Hinauszögern eines Vergeltungsschlags sei Teil der Bestrafung Israels. Als Nachfolger für Hanija bestimmte die Terrororganisation den Leiter des militärischen Flügels der Hamas, Sinwar. Dieser gilt als einer der Drahtzieher des Hamas-Angriffs am 7. Oktober auf Israel.

Außenministerin Baerbock rief deutsche Staatsbürger eindringlich zum Verlassen des Libanon auf. Sie forderte die Menschen auf, die Reisewarnungen ernst zu nehmen. Zugleich teilte sie mit, dass der Krisenstab der Regierung im Auswärtigen Amt tage. Die Bundeswehr bereitet sich bereits auf die Evakuierung von Staatsbürgern aus dem Land vor. Hintergrund sind Geheimdienstinformationen über einen noch in dieser Woche bevorstehenden Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel.

Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanon wurden nach Behördenangaben vier Hisbollah-Kämpfer getötet. Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte, die Männer hätten sich in einem Haus in der Ortschaft Majfadun aufgehalten. Die Hisbollah-Miliz griff ihrerseits den Norden Israels erneut mit Kampfdrohnen an. Die israelische Armee erklärte, sie habe eine der Drohnen abgefangen. Zwei israelische Zivilisten seien verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.