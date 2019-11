Der Jüdische Weltkongress hat Berichte über ein geplantes Betätigungsverbot für die radikalislamische Hisbollah in Deutschland begrüßt.

Weltkongress-Präsident Lauder sprach in New York von einem längst überfälligen und notwendigen Schritt. Die Hisbollah nutze Deutschland nicht nur als Rückzugsraum und um Geld zu sammeln. Sie traue sich mittlerweile auch in die Öffentlichkeit. Lauder betonte, die Hisbollah sei eine unmittelbare Gefahr für Juden in Deutschland.



Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, die Bundesregierung plane gegen die Hisbollah ein nationales Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz zu erlassen. Verboten wären dann alle Aktivitäten.



Bislang hat die Bundesregierung ein Verbot des politischen Arms der Hisbollah mit der Begründung abgelehnt, dieser sei ein relevanter gesellschaftlicher Faktor im Libanon. Dort ist die Miliz in Parlament und Regierung vertreten. Die USA und weitere Staaten stufen die Hisbollah dagegen in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein.