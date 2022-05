Wahlergebnis

Parlamentswahl im Libanon (Hussein Malla/AP/dpa)

Das Lager der schiitisch-muslimischen Bewegung kommt nur noch auf etwa 62 der 128 Sitze im Beiruter Parlament, wie aus den endgültigen Ergebnissen hervorging. Bei der Wahl 2018 hatte es noch eine Mehrheit von 71 Sitzen errungen. Vor allem der Erfolg der Protestbewegung mit reformorientierten politischen Neueinsteigern, die zwölf Sitze gewannen, überraschte. Denn das komplizierte und streng nach religiösem Proporz ausgerichtete politische System im Libanon wurde lange von denselben Gruppen dominiert.

Auch die traditionellen Gegner der Hisbollah, deren schwer bewaffnete Miliz von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, gewannen bei der Wahl am Sonntag hinzu. So konnte die mit dem iranischen Erzrivalen Saudi-Arabien verbündeten "Libanesischen Kräfte", die mit der Hisbollah kooperierende Freie Patriotische Bewegung (FPM) von Präsident Aoun als größte christliche Einzelpartei überflügeln.

Zersplitterung des Parlaments vergrößert sich

Das Parlament steuert nun auf eine noch größere Zersplitterung und eine Pattsituation zu, in der sich die großen rivalisierenden Lager blockieren könnten.

Von den rund sieben Millionen Libanesen sind schätzungsweise je knapp 30 Prozent schiitische und sunnitische Muslime, rund 40 Prozent sind Christen. Die vier höchsten Staatsämter sind Mitgliedern bestimmter Religionsgruppen vorbehalten. Das Staatsoberhaupt muss maronitischer Christ, der Parlamentspräsident schiitischer Muslim, der Regierungschef sunnitischer Muslim und der Oberbefehlshaber der Armee Christ sein.

Rund drei Viertel der Bevölkerung leben laut UNO unter Armutsgrenze

Der Libanon steckt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Welt. Hauptproblem sind jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft. In dem Mittelmeerland hat die Währung zuletzt massiv an Wert verloren. Nach UNO-Angaben lebt rund drei Viertel der libanesischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Es fehlt an Treibstoff, viele Haushalte haben nur wenige Stunden am Tag Strom.

Die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 hatte das Land zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. Dabei waren mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Rund 6.000 Menschen wurden verletzt und unzählige Gebäude beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.