Die gefallenen Soldaten in Afghanistan sollten nach Ansicht des Historikers Bendikowski mehr Raum beim Volkstrauertag erhalten. (picture alliance/ dpa/ Michael Reichel)

Man sollte das Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege trennen von den gefallenen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan . Hier sei langsam ein Umdenken zu sehen. Deutschland habe inzwischen eine Parlamentsarmee. Deutsche Soldaten zögen nur nach Zustimmung des Bundestags in Kriegsgebiete. Das Gedenken an gefallene Bundeswehrsoldaten gehöre deshalb auch in den Bundestag.

Gedenken an gefallene Soldaten aus den Weltkriegen ist "Ballast"

Der 1. und der 2. Weltkrieg dagegen seien "Ballast für das heutige Gedenken". Niemand habe Deutschland 1914 angegriffen. Man könne die gefallenen Soldaten als verblendete Opfer sehen. Gedenkorte für die Soldaten des 2. Weltkriegs und Denkmäler mit Begriffen wie Ehre, Freiheit oder Tapferkeit sollten gemieden werden.

Wenn man über Frieden nachdenke, sei der Volkstrauertag nur bedingt geeignet, meinte der Historiker. Dabei sollte die uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine das Gebot der Stunde sein.

Schneiderhan: Krieg und Gewalt sind immer eine Mahnung an die Lebenden

Der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Gedenken am Volkstrauertag an die Toten der beiden Weltkriege, an die Einsatztoten im Ausland, an die Opfer von Hass und Hetze, von Krieg und Gewalt sei auch immer eine Mahnung an die Lebenden. Er wünsche sich ein zeitgemäßes Gedenken, keine erstarrten Rituale. Es müsse für junge Menschen auch nachvollziehbar sein. Deswegen bringe der Volksbund diese auf den Kriegsgräberstätten zusammen: "Dort sehen sie die Folgen von Krieg und Gewalt. Das lässt niemanden unbeeindruckt", so Schneiderhan.

Zentrale Gedenkveranstaltung im Bundestag

Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag wird am heutigen Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Bundespräsident Steinmeier wird am Mittag das Totengedenken sprechen, Lettlands Staatspräsident Levits soll als Gast die Gedenkrede halten. Vorher versammeln sich die beiden Präsidenten sowie Vertreter von Bundestag, Bundesrat und Bundeswehr an der Neuen Wache in Berlin, um Kränze niederzulegen. Die Neue Wache ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik.

Der Volkstrauertag wird seit 1919 begangen - damals eingeführt vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.