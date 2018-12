Der antifaschistische Gründungsmythos der DDR hat nach Ansicht des Historikers Andreas Petersen die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit erschwert.

"Wenn klar ist, dass der Faschismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist und dass die ehemaligen Nazis alle im Westen sind, ist das natürlich schon ein Problem für die Aufarbeitung", sagte Petersen im Dlf. So sei es nach dem Krieg im Osten Deutschlands sehr schwierig gewesen, sich mit der Schuldfrage zu beschäftigen, obwohl 18 Millionen deutsche Männer im Krieg gewesen seien und dies somit jede Familie irgendwie betroffen habe.



Der Gründungsmythos der DDR lässt sich laut Petersen in einem Satz so zusammenfassen: "Nach dem Krieg und den unwahrscheinlichen Verwüstungen gründen deutsche Kommunisten aus der Ruinenlandschaft mit Hilfe der Sowjetunion ein neues, besseres Deutschland." Es sei auch ein "Entlastungsmythos" gewesen, weil man glaubte, auf der richtigen Seite zu stehen und sich deshalb nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen.



Als mögliche Funktionen eines Gründungsmythos nannte der Historiker die Bildung des Kollektivs, die Nation als Glaubensprojekt und die Vermittlung von Selbstvertrauen. Im Mittelpunkt stehe dabei stets mehr die Emotionalität als die historische Wahrheit.