Man befinde sich in der Ukraine seit der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum Präsidentem, seit April in einem permanentem Wahlkampf, sagte der Ukraine-Experte Wilfried Jilge im Dlf. Dadurch rückten die konkreten Diskussionen über Reformen in den Hintergrund.



Das spiele dem Selenskyj-Team in die Karten, da es sich sehr gut mit Medienkampagnen auskenne und im Grunde auch über einen eigenen Fernsehkanal verfüge, erklärte der Osteuropahistoriker. "Es gibt noch keine Ergebnisse, vor allem in der Innenpolitik, über konkrete Handlungen."

Der Osteuropahistoriker Wilfried Jilge (Heinrich-Böll-Stiftung / Stephan Röhl)

Gefahr des Klientelismus besteht

Es sei lobenswert, dass der neue ukrainische Präsident angekündigt habe, die Korruption bekämpfen zu wollen und auch bei den westeuropäischen Partnern seine Reformbemühungen bekräftigt habe. Bedenklich sei aber, dass er gewisse populistische und autoritäre Verhaltensweisen zeige, sagte Jilge.

Hier sei vor allem die Ernennung von regionalen Gouverneuren zu erwähnen, dort seien örtliche Politiker dabei, die nicht frei von fragwürdigen Machtnetzwerken seien und eine Nähe zum Janukowitsch-Regime hätten. Oder auch, dass Selenskyj nur Leuten vertraue, die seinem engsten Freundeskreis und und dem TV-Kanal 1+1 angehörten. Es bestehe die Gefahr des Klientelismus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jubelt nach seinem Sieg bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. (AFP - Genya Savilov)

"Selenskyj muss solche Verhaltensweisen ablegen"

Selenskyj müsse solche Verhaltensweisen ablegen, forderte der 49-Jährige. Bei aller Begeisterung um den Poltikneuling dürfe man nicht vergessen, bei konkreten Sachverhalten genau nachzufragen und Selenskyj zur Rede zu stellen.

Selenskyjs Partei "Diener des Volkes" befinde sich immer noch im Aufbau, erklärte Jigle. Auf der Parteiliste befänden sich neben kritischen und motivierten, auch unbekannte und zwielichtige Leute. "Wir werden es mit einer großen Fraktion zu tun haben, in der sich viele fremd sind und das ist ein Problem."



Was die Lösung des Ukraine-Konflikts angeht, sei er skeptisch. Selenskyj und seine Mannschaft seien außenpolitisch unerfahren. Es bestehe die Gefahr, dass er Fehler bei Verhandlungen mache. Man sollte deswegen die Erwartungen an Selenskyj nicht zu hoch schrauben.