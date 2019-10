Die für den Friedensnobelpreis nominierte Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist aus Sicht des Historikers und Publizisten Sven Kellerhoff keine geeignete Preisträgerin.

Eine - Zitat - bedauernswerte Jugendliche, die bei ihrer Rede in Tränen ausbreche und bisher nur für Unfrieden sorge, wäre kein Fortschritt, sagte er im Deutschlandfunk. Noch schlimmer wäre allerdings eine Auszeichnung für US-Präsident Trump. Dann könne man den Preis sofort einstellen. Insgesamt, so Kellerhoff, sei es eigentlich besser - ähnlich wie bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen - jemanden retrospektiv für sein Lebenswerk auszuzeichnen. Eine aktuelle Leistung für den Frieden, sei immer ein Risiko. Dies könne leicht nach hinten losgehen, wie etwa bei Michael Gorbatschow, der große Verdienste an der Beendigung des Kalten Krieges gehabt habe, kurz danach aber Panzer in Vilnius habe auffahren lassen, um die dortige Freiheitsbewegung zu unterdrücken.



Als anderes Beispiel nannte der Historiker die Auszeichnung für Jassir Arafat und Schimon Peres, die ebenfalls nach hinten losgegangen sei. Heute sei man im Nahost-Friedensprozess nicht weiter, sondern wahrscheinlich sogar zurückgefallen. Kellerhoff schlug vor, häufiger den Mut zu haben, auch einmal keinen der Nominierten mit dem Preis auszuzeichnen. Das sei bislang 19 mal passiert, zuletzt in den 1970er Jahren.



Lob fand der Historiker für die Auszeichnungen von Martin Luther King, den Mikrokredit-Erfinder Muhammad Yunus, den chinesischen Bürgerrechtler Liu Xiaobo, Frauenrechtlerinnen wie Leymah Roberta Gbowee oder den Finnen Martti Ahtisaari, der sich über Jahrzehnte für den Frieden eingesetzt habe.



Eine Person, die den Preis für ihre Verdienste um Europa wirklich verdient gehabt hätte, sei Helmut Kohl, so Kellerhoff weiter. Es sei keine kluge Wahl gewesen, diesen wesentlichen Politiker auszulassen und stattdessen die EU auszuzeichnen.