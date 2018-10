Der Historiker Andreas Rödder warnt davor, das europäische Projekt ideologisch zu überdehnen.

Rödder sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Stärke Europas liege in der Vielfalt. Diese müsse respektiert werden. Das Referendum in Rumänien gegen Gleichstellung und Diversität beispielsweise zeige, wie groß die kulturellen Differenzen in Europa seien - "größer, als man über viele Jahrzehnte dachte". Die Deutschen neigten dazu, "mit gewissem Hochmut" auf diejenigen zu schauen, die nicht so dächten wie sie. Man könne aber auch die Vielfalt Europas sehen. Rödder meinte, es mache keinen Sinn, Dinge zu vereinheitlichen. Europa müsse aufpassen, dass es die gemeinsamen Grundlagen, die es geschaffen habe, dadurch nicht gefährde.



Die Staaten Europas hätten enorm viele Gemeinsamkeiten, führte Rödder aus: Die europäischen Ideen wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die Prinzipien der Markwirtschaft und des Freihandels sowie der friedliche Umgang miteinander. All dies würde gefährdet, wenn die europäische Integration "ideologisch überdehnt" würde durch "die Idee, dass alles immer enger" werden müsse. Auch das Ziel eines europäischen Bundesstaates könne nicht funktionieren, betonte Rödder.



Die europäischen Staaten sollten versuchen, sich in die anderen hineinzuversetzen, so Rödder: "Was die Europäer noch sehr viel stärker lernen müssten, wäre gegenseitige Empathie füreinander. Das ist eine Frage der Haltung in Europa: Nicht sich ständig selbst zum Opfer durch die anderen zu machen, sondern sich versuchen klarzumachen: Warum denken die anderen über mich so, wie sie denken? Und wie wirke ich möglicherweise auf die anderen?"



Zur Rolle Deutschlands in Europa sagte Rödder, die Bundesrepublik befinde ich in einem Dilemma: "Auf der einen Seite hören Sie allenthalben, dass von den Deutschen Führung erwartet wird. Wenn die Deutschen dann aber Führung ausüben, dann wird das als Vormacht kritisiert." Man könne Deutschland jedoch kein Vormachtstreben unterstellen.