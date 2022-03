Der Historiker Andreas Wirsching. (Archivbild) (picture alliance / Marc Müller)

Der Angriff Russlands auf die Ukraine bringe das erste Mal seit 1945 den Krieg als Überfall eines souveränen Staates zurück nach Europa, sagte der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte der Deutschen Presse-Agentur. Damit werde die internationale Sicherheitsarchitektur weltweit erschüttert. Nach dieser Zäsur gebe es kein Zurück mehr zur bisherigen Globalisierung, gab er sich überzeugt. Gerade Deutschland müsse sich nun auf weitere Störungen des internationalen Handels, wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit einstellen und auf Millionen Flüchtlinge.

Überdies habe die Corona-Krise die offenen westlichen Gesellschaften besonders hart getroffen, ihre Wirtschafts- und Finanzkraft geschwächt und wichtige Zeit für dringende Reformen gekostet. Hinzu kämen existenzielle innenpolitische Zerreißproben insbesondere in den USA, in Großbritannien und Polen.

"Mit seinem Angriffskrieg evoziert Putin schlimme Erinnerungen an die 30er Jahre."

Der Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte an der Universität München führte aus, der Krieg in der Ukraine habe die Friedensordnung von 1990 definitiv aufgekündigt. Mit seinem Angriffskrieg evoziere Putin schlimme Erinnerungen an die 30er Jahre. 1938/39 überließen die Westmächte die militärisch hilflose Tschechoslowakei ihrem Schicksal. Das seien die ersten Zeichen für einen großen europäischen Krieg gewesen.

Wirsching fügte hinzu, anders als damals treffe der Angriff heute jedoch auf einen weitgehend geschlossenen Westen. In der Vergangenheit habe sich der Westen äußerlich als zu schwach und im Innern zu uneins präsentiert, um anderen Respekt einzuflößen. Man denke nur an die Rückzüge der Amerikaner in Afghanistan und vor allem in Syrien.

Das 1949 gegründete Institut für Zeitgeschichte (IfZ) ist eine außeruniversitäre Einrichtung, die die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart in ihren europäischen und globalen Bezügen erforscht. Als erstes Institut sollte es einst vor 70 Jahren die nationalsozialistische Diktatur wissenschaftlich erschließen.

