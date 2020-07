Der Historiker René Schlott hat vor einer Verkürzung von Debatten in sozialen Medien gewarnt.

Facebook und Twitter hätten zwar großes Potenzial für die Debattenkultur, momentan trügen sie jedoch vor allem zu einer Blockade und Radikalisierung von Diskussionen bei, sagte der wissenschaftliche Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam im Deutschlandfunk (Audiolink). Im Internet koche die Empörung schnell hoch, unliebsame Debattenbeiträge würden nicht selten verhindert und die Autoren von Artikeln und Posts dazu gedrängt, diese zu löschen.



Es bestehe die Gefahr, dass die Meinungsfreiheit und im Speziellen auch die Wissenschaftsfreiheit durch soziale Medien verkümmerten. Als Beispiel führt Schlott an, dass vor Kurzem – erstmals seit zehn Jahren – ein Artikel auf dem renommierten Wissenschaftsportal L.I.S.A. gelöscht worden sei, nachdem es Kritik im Internet gegeben hatte. Den Autoren war vorgeworfen worden, rechte Ansichten zu vertreten. Durch die Löschung sei ein Diskurs über die Argumente verhindert worden, bemängelte Schlott. Der Erkenntnisgewinn, jemanden als rechts zu bezeichnen, sei hingegen "gleich null" gewesen.



In den USA hatten Anfang Juli 150 Schriftsteller, Journalisten und Intellektuelle in einem offenen Brief ebenfalls die fehlende Debattenkultur im Internet kritisiert. Unterzeichnet wurde er unter anderem von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling und dem Politikwissenschaftler und Professor an der Johns Hopkins Universität Yascha Mounk.