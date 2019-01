Der Historiker Michael Wolffsohn mahnt eine neue Erinnerungskultur an. Im Deutschlandfunk sagte er, es sei notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das so wichtige Gedenken verbessern könne. 40 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland wüssten nicht, was Auschwitz gewesen sei.

Das bisherige Gedenken sei ganz offensichtlich an der Bevölkerung vorbeigegangen, sagte Wolffsohn im Deutschlandfunk (Audio-Link). Auch Erhebungen in anderen europäischen Ländern zeigten, dass viele junge Menschen Unkenntnis über die Zeit des NS-Regimes hätten. Man müsse sich die Frage nach dem Stellenwert von Gedenkreden stellen. Wolffsohn empfiehlt, die Diskussion mehr in die Gesellschaft hineinzutragen, wie eine verbesserte Erinnerungskultur entstehen könne.



Der Bundestag erinnert heute mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Vor 74 Jahren wurde das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit. Als Redner ist der in Prag geborene israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer geladen. Seine Eltern wurden in Auschwitz ermordet.



Wir übertragen ab 9 Uhr aus dem Bundestag im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio die Gedenkstunde und anschließend die Parlamentsdebatte.