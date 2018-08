Der Historiker Michael Stürmer hat vor den Folgen einer möglichen Auflösung des Atomabkommens mit dem Iran gewarnt.

Sollte US-Präsident Trump keine neue Vereinbarung bekommen, sei dies ein großes Problem, sagte Stürmer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er verwies auf die anderen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - die am bestehenden Abkommen festhalten wollten. Teheran könnte nun, angesichts der US-Sanktionen gegen das Land, "voll auf nukleare Rüstung setzen". Dies hätte dann Folgen für die gesamte Region, da es zum "großen Knall" kommen könnte - angeführt von den USA und unterstützt von Israel. Radikale Maßnahmen seitens der USA seien möglich, betonte Stürmer: "Bei Trump ist wenig auszuschließen." Die andere Folge bestünde darin, dass es zu einer "tiefen Veränderung der Machtgeometrie des Mittleren Ostens" komme - einer Transformation der Region. Im Falle von Nuklearwaffen im Iran müsste sich jedes andere Land fürchten, insbesondere Saudi-Arabien. Stürmer führte aus, diese Transformation würde zu einem hochpolitischen Problem mit Auswirkungen weltweit und auch tief nach Europa hinein.



Zur Sanktionspolitik Washingtons sagte Stürmer, es sei nicht neu, dass Wirtschaftspolitik zur großen Politik werde. Die USA hätten dies immer schon gepflegt und als "Krieg ohne Blut" betrachtet. Die Sanktionen gegen den Iran seien keine "Meinungsäußerung oder Kommentar zum Zeitgeschehen", sondern unmittelbar wirksame Politik. Es handele sich um einen Zustand, den man als halben Krieg und halben Frieden bezeichnen könne.



Die USA haben erste Strafmaßnahmen gegen den Iran in Kraft gesetzt. US-Präsident Trump drohte Ländern, die mit dem Iran Geschäfte machten, Konsequenzen an.