Die Historikerin Barbara Beuys hat Persönlichkeit und Wirken der Widerstandskämpferin Sophie Scholl gewürdigt - anlässlich ihres 100. Geburtstages an diesem Sonntag.

Beuys sagte im Deutschlandfunk, Sophie Scholl solle vom Denkmal genommen werden, um sie als wahren Menschen zu zeigen und sie umso glaubwürdiger zu machen. Scholl habe zwar als Jugendliche beim Bund Deutscher Mädel mitgewirkt, aber auch dort ihre Persönlichkeit niemals aufgegeben. "Sie hatte einen Kurzhaarschnitt, sie rauchte, während auf den Plakaten draußen zu lesen war 'eine deutsche Frau raucht nicht', das heißt, sie hat sich ihre Persönlichkeit auf gewisse Weise nicht nehmen lassen", erläuterte Beuys. Ihre Abneigung gegen den Krieg sei aus Briefen an ihren Freund, den Wehrmachtsoffizier Fritz Hartnagel, unmittelbar nach Kriegsausbruch 1939 hervorgegangen. Darin habe Sophie Scholl geschrieben, "es verletzt mich ungeheuer, dass jetzt viele Menschen sterben müssen. Ich finde es schrecklich. 'Sage nicht, es ist fürs Vaterland.'"



Beyus betonte, das, was nun "die sogenannten Querdenker, Verschwörungstheoretiker und auch Rechtsradikale versuchen, nämlich Sophie Scholl für ihre nationalistische, antisemitische und auch frauenfeindliche Hetze" einzunehmen, sei eine perfide Verkehrung aller historischen Tatsachen.



Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 geboren. Wegen ihrer Beteiligung an der Widerstandsgruppe Weiße Rose mit ihrem Bruder Hans Scholl wurde sie am 22.

Februar 1943 von NS-Richtern zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.