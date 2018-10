Die Historikerin Katharina Trittel hat die wöchentlichen Pegida-Demonstrationen als normal bezeichnet.

Trittel sagte im Deutschlandfunk, vier Jahre nach der Gründung sei der montägliche Protest zum Ritual geworden. Vielen Menschen biete Pegida die Möglichkeit, ihrer Entfremdung vom gesellschaftlichen und politischen System Ausdruck zu verleihen. Nach Ansicht Trittels ist Pegida aber eher Symptom als Motor dieses Prozesses, der bereits lange vor der Gründung des Bündnisses begonnen habe. Die Jugend stehe dem Protest auf der Straße eher distanziert gegenüber, erläuterte Trittel. Pegida biete aber jungen Menschen durchaus Inhalte an, die auf Zustimmung stießen. So sei Eliten- und Medienkritik auch unter Jugendlichen zu finden.



Vor vier Jahren, am 20. Oktober 2014, gingen zum ersten Mal Menschen in Dresden auf die Straße, um gegen die "Islamisierung des Abendlandes" zu protestieren. Das Bündnis gilt inzwischen als rechtspopulistische Organisation. Zum vierten Jahrestag sind heute in Dresden viele Veranstaltungen geplant, die für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland werben wollen.