Die Historikerin Ute Frevert sieht die britische Premierministerin May durch die Abstimmungsniederlage über den Brexit im Parlament nicht gedemütigt.

May habe hoch gepokert und verloren, sagte die Wissenschaftlerin im Deutschlandfunk. Aber nicht jede Niederlage, weder im Krieg noch im politischen Techtelmechtel, sei eine Demütigung für die kämpfende Person. Die Art und Weise, wie May sich letztlich aus der Niederlage stolz erhobenen Hauptes fortbewegt und die Vorwürfe an das Parlament zurückgegeben habe - auch dieser Umgang mit der Niederlage sei "nicht der klassische Umgang einer Person, die in Grund und Boden erniedrigt worden sei".



Frevert wies darauf hin, dass May keine Hausmacht habe. Deshalb sei man besonders hämisch gewesen, und die Lust daran, eine andere Person scheitern zu sehen, sei unverhohlen auf allen Seiten - nicht nur bei der Labour-Partei, sondern auch in ihrer eigenen Partei, den Tories.



Nach Ansicht der Historikerin hat sich durch die sozialen Medien die öffentliche Demütigung stark verändert. Jeder und jede könne zum Objekt und zum Subjekt der Demütigung werden. Jeder könne seinen Hass und sein Ressentiment veröffentlichen und finde dafür immer Leute, die den berühmten Like-Button klicken, erläuterte Frevert. Das aber sei eine gefährliche Illusion. Das Internet verzerre die öffentliche Meinung. Man habe den Eindruck, die ganze Welt bestehe nur noch aus hassenden Bürgern, die sich "über alle anderen erheben und hochmoraltriefend über andere herziehen".