Historische Leistung vor 55 Jahren Luna 9 und die erste Landung auf dem Mond

"Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin, bist so ruhig, und ich fühle, dass ich ohne Ruhe bin", heißt es in einem über 200 Jahre alten Volkslied eines unbekannten Autoren. Heute vor 55 Jahren war es mit der Ruhe dahin, denn da landete die sowjetische Sonde Luna 9 im Ozean der Stürme.

Von Dirk Lorenzen

