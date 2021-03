Anlässlich des historischen Besuchs von Papst Franziskus hat der Irak den 6. zum Feiertag erklärt.

Der Tag solle zum Nationalen Tag der Toleranz und Koexistenz werden, teilte der Premier al-Kasimi in Bagdad mit. Es ist der erste Besuch eines katholischen Kirchenoberhaupt im Irak. Heute früh hatte er sich mit Großajatollah Ali al-Sistani in dessen Haus in Nadschaf getroffen. Der einflussreiche schiitische Geistliche tritt selten öffentlich in Erscheinung, darum wird das Gespräch als besonders symbolträchtig gewertet. Es war auch das erste Mal, dass sich die höchsten Autoritäten der beiden Glaubensgemeinschaften trafen. Sistani sagte zu, persönlich darauf zu achten, dass die christlichen Bürger wie alle Iraker in Frieden und Sicherheit lebten, mit all ihren verfassungsmäßigen Rechten. Insgesamt dauerte das Treffen 50 Minuten.

An Abrahams Geburtsort

Außerdem kam der Papst in der Ebene von Ur mit Religionsvertretern zusammen. Der biblischen Überlieferung aus dem Alten Testament zufolge stammte Abraham von dort. Der Ort ist daher für Muslime, Juden und Christen wichtig, da alle drei Religionen Abraham als Stammvater betrachten. An dem Treffen nahmen Schiiten und Sunniten, Jesiden und Gläubige anderer christlicher Religionen teil, außerdem Zoroastrier, Mandäer, Kakai und Bahai. Juden nahmen anders als erwartet nicht teil.



Franziskus erinnerte besonders an die jesidische Gemeinschaft, die unter der Herrschaft der Dschihadistenmiliz IS gelitten haben. Viele Männer seien getötet worden und hätten mit ansehen müsse, wie tausende Frauen, Mädchen und Kinder entführt, als Sklaven verkauft sowie körperlicher Gewalt und Zwangskonvertierungen unterworfen worden seien.

Mit traditioneller arabischer Musik empfangen

Der Papst feierte zudem in Bagdad seinen ersten Gottesdienst nach dem Ritus der Ostkirchen. Am Abend hielt er in der chaldäischen Sankt-Josefs-Kathedrale in Bagdad eine Messe. Wegen der Corona-Restriktionen durfte nur eine begrenzte Zahl an Gläubigen sowie Regierungsvertretern teilnehmen.



Gestern war Franziskus in Bagdad am Flughafen von al-Kasimi empfangen sowie mit traditioneller arabischer Musik und arabischen Tänzen begrüßt worden. Die kurdische Nachrichtenagentur Rudaw veröffentlichte ein vielgeklicktes Video davon. Außerhalb des Flughafens hatten sich Gläubige versammelt und Fahnen des Irak geschwenkt. Viele Menschen standen trotz der Corona-Pandemie dicht gedrängt. Die Corona-Lage im Irak hatte sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich verschärft.

Reise nach Mossul und Erbil

Morgen will Franziskus die frühere IS-Hochburg Mossul besuchen und in Erbil in der autonomen Kurdenregion im Nordirak eine weitere Messe feiern. Bei Franziskus' Reise handelt es sich um den ersten Besuch eines katholischen Kirchenoberhaupts im Irak.



Es ist auch die erste Auslandsreise des Papstes seit Beginn der Corona-Pandemie. Die christliche Gemeinschaft im Irak ist eine der ältesten und vielfältigsten der Welt und umfasst unter anderem chaldäische, assyrische, syrisch-orthodoxe und syrisch-katholische Christen sowie Protestanten.

Dramatischer Rückgang der Zahl der Christen im Irak

Im Irak lebten Anfang der 2000er Jahre noch rund 1,5 Millionen Christen, heute sind es nur noch etwa 400.000. In den vergangenen 20 Jahren flohen viele Christen vor religiös motivierten Angriffen und insbesondere vor islamistischer Gewalt.



Der Dialog mit dem Islam bildet einen Schwerpunkt von Franziskus' Pontifikat. Er hat bereits mehrere sunnitische Geistliche aus überwiegend muslimischen Ländern getroffen, unter anderem aus Bangladesch, Marokko, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.