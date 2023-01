In der chinesischen Stadt Mohe ist die niedrigste jemals im Land gemessene Temperatur registiert worden. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Zhang Tao)

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurden in der nordchinesischen Stadt Mohe minus 53 Grad gemessen. Damit wurde der Rekord von minus 52,3 Grad aus dem Jahr 1969 gebrochen. Drei Tage in Folge seien die Temperaturen auf unter minus 50 Grad gefallen. In der Stadt nahe der russischen Grenze Mohe herrschen ohnehin eisige Temperaturen: Acht Monate im Jahr liegt Schnee mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von minus drei Grad.