Die finnische Fußball-Nationalmannschaft der Herren hat sich zum ersten Mal für die Gruppenphase eines großen Turniers qualifiziert.

Das Team um den Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky setzte sich am Freitagabend mit 3:0 (1:0) gegen Liechtenstein durch. Mit dem Sieg ist den Finnen der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe J und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.



Anders als die finnischen Fußballerinnen hatte sich das Nationalteam der Herren noch nie für die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft qualifiziert. Viele Fans stürmten nach dem Erfolg das Fußballfeld in Helsinki; auch auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt wurde gefeiert.