Das Bundesverfassungsgericht ist seit heute mit acht Richterinnen und Richtern paritätisch besetzt.

Damit werde das Grundrecht auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch hier verwirklicht, sagte die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, Maria Wersig. Sie hält das für einen historischen Moment: "Heute schreibt das Bundesverfassungsgericht Geschichte". Auch Bundespräsident Steinmeier fand den Umstand erwähnenswert.



Er entließ den bisherigen Verfassungsgerichtspräsidenten Voßkuhle mit dem heutigen Tag aus dem Amt und ernannte den bisherigen Vizepräsidenten Harbarth zu dessen Nachfolger. Neue Vizepräsidentin des Gerichts wurde die Verfassungsrichterin Doris König, die erst vergangene Woche vom Bundestag gewählt worden war. Frisch zur Verfassungsrichterin ernannt wurde die Frankfurter Staatsrechtslehrerin Astrid Wallrabenstein. Sie rückt auf den Platz nach, den Voßkuhle mit dem Ende seiner Amtszeit freigemacht hatte.

Harbarth: Gefährdung der Demokratie große Herausforderung

Harbarth sieht in der Gefährdung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit eine der größten Herausforderungen. Dies sei völlig unbestritten, sagte er im ZDF. Man lebe global betrachtet in einer Zeit, in der autoritäre Führungsmodelle sich wieder eines erhöhten Zulaufs erfreuten. Davon sei die ganze Welt erfasst.

Voßkuhle schied aus Amt

Voßkuhle scheidet turnusgemäß aus dem Amt. Der 56-Jährige war seit 2008 Richter am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe und seit 2010 dessen Präsident.