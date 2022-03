Der israelische Außenminister Yair Lapid. (Andrew Harnik/AP Pool)

Beteiligt an der Begegnung im Wüstenort Sde Boker im Süden des Landes sind die Repräsentanten Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrains und Marokkos. Es ist die erste Konferenz dieser Art in Israel. Regierungschef Bennett sprach deshalb bereits von einem "historischen Tag". Das Treffen in Sde Boker im Süden Israels soll die Beziehungen zwischen den Staaten, die zum Teil erst kürzlich mit Israel erstmals diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten, weiter normalisieren. Neben dem Ukraine-Krieg soll es um die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern sowie den Umgang mit dem Iran gehen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.