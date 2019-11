Bundespräsident Steinmeier hat den Hitler-Attentäter Georg Elser als herausragenden Vertreter des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur gewürdigt. Die Erinnerung an ihn sei viel zu lange kleingehalten worden, sagte Steinmeier in Hermaringen in Baden-Württemberg, wo zu Elsers Ehren ein Denkmal enthüllt wurde.

Deutschland sei diesem besonderen Menschen Anerkennung, Respekt und Dank schuldig, erklärte der Bundespräsident (Redetext).



Georg Elser hatte vor achtzig Jahren versucht, Hitler zu töten. Am 8. November 1939 zündete er auf einer Veranstaltung mit NS-Führungspersonal im Münchner Bürgerbraukeller eine Bombe. Hitler überlebte nur, weil er den Saal kurz zuvor verlassen hatte.



Elser wurde gefasst und 1945 im Konzentrationslager Dachau erschossen. In Berlin gibt es bereits ein Denkmal für ihn. Bis zur späten Würdigung an seinem Geburtsort in Baden-Württemberg sei es ein langer Weg gewesen, berichtet Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin Uschi Götz.