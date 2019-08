Die baltischen Staaten haben gemeinsam mit Polen und Rumänien an die Opfer stalinistischer und nationalsozialistischer Verbrechen erinnert.

Die Außenminister der Länder betonten in einer gemeinsamen Erklärung zum 80. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts, Schmerz und Ungerechtigkeit würden niemals in Vergessenheit geraten. Sie riefen alle europäischen Länder dazu auf, die historische Untersuchung der totalitären Regime moralisch und auch materiell zu unterstützen. Mit gemeinsamem Handeln könne Desinformationskampagnen und Versuchen zur Manipulation historischer Tatsachen wirksamer begegnet werden.



Am 23. August 1939 hatte das nationalsozialistische Deutschland mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen. Ein geheimes Zusatzprotokoll ebnete Nazi-Deutschland den Weg für den Überfall auf Polen und gab der Sowjetunion freie Hand für die Eroberung der baltischen Staaten.

Vorwurf der "Heroisierung" in Russland

Die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, Dahlke, relativierte einen Bericht des Magazins "Der Spiegel", wonach der Hitler-Stalin-Pakt derzeit in Russland rehabilitiert werden soll. Das könne man so pauschal nicht sagen, meinte Dahlke im Deutschlandfunk. Teilweise gebe es aber offizielle Äußerungen, die der Bevölkerung vor dem Hintergrund negativer aktueller Entwicklungen ein positives Bild der sowjetischen Leistungen im Zweiten Weltkrieg vermitteln sollten.



