Das Institut für Zeitgeschichte hat seine wissenschaftliche Arbeit heute online gestellt. Institutsleiter Andreas Wirsching erklärte in München , man wolle auch im Netz der ungefilterten Verbreitung von Hitlers Propaganda entgegenwirken. Daher setze man den seit langem kursierenden "Mein Kampf"-Versionen aus häufig zweifelhaften Quellen nun einen wissenschaftlich fundierten Referenzpunkt entgegen.

Die Schrift des NS-Führers und späteren deutschen Diktators Adolf Hitler entstand in den Jahren 1924 bis 1926. Nach dem Selbstmord Hitlers und dem Zusammenbruch des NS-Regimes im Jahr 1945 übertrugen die Siegermächte die Rechte an dem Buch dem Freistaat Bayern. Die Staatsregierung nutzte das Urheberrecht jahrzehntelang, um Neuauflagen zumindest in Deutschland zu unterbinden. 2015, 70 Jahre nach Hitlers Tod, ist das Urheberrecht an der Hetzschrift allerdings erloschen.

