Universitäts-Studie

Ein Frühchen in einem Brutkasten (Symbolbild) (dpa / picture alliance)

Forscher des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf stellten die Ergebnisse der Untersuchung in der Hansestadt vor. Demnach steigt bei Temperaturen über 35 Grad Celsius das Risiko einer Frühgeburt zwischen der 34. und 37. Schwangerschaftswoche um bis zu 45 Prozent. Ab 30 Grad Celsius sind es schon 20 Prozent.

Für die Erhebung analysierten die Forscher Daten von über 42.000 Frauen, die in den vergangenen 20 Jahren im Universitätsklinikum entbunden hatten. Sie verglichen die errechneten und tatsächlichen Geburtstermine mit den lokalen Klimadaten für die Monate März bis September.

Hitze gilt als sehr belastend für werdende Mütter. Weil der Bauch auf die Hauptvene drückt, kommt nicht mehr so viel Blut in ihren Herzen an. Dieser Effekt wird durch Hitze verstärkt.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.