Bundesumweltministerin Lemke

Andauernd hohe Temperaturen von über 35 Grad seien Stress für die Natur und ein Gesundheitsrisiko für die Menschen, warnt Umweltministerin Lemke. (picture alliance/ CHROMORANGE/ Christian Ohde)

Langfristig müsse sich Deutschland darauf einstellen, dass Hitze- und Dürreperioden keine singulären Ereignisse mehr darstellten. Die Bundesregierung arbeite daher an sogenannten Klimaanpassungsstrategien. Wälder und Auen müssten renaturiert werden, erklärte Lemke . Sie seien natürliche Wasserspeicher und könnten die Folgen von Dürren abmildern.

In weiten Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf große Hitze einstellen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet nach einer Abkühlung zum Wochenende Höchstwerte von bis zu 38 Grad. Der Deutsche Feuerwehrverband warnt vor erhöhter Wald- und Vegetationsbrandgefahr. Auch in Südeuropa bleibt die Lage angespannt: In Frankreich, Spanien und Portugal soll die Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad andauern.

