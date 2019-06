Der Juni war in mehreren europäischen Ländern der sonnigste und heißeste der Messgeschichte.

Frankreich verzeichnete heute mit 45,8 Grad Celsius einen neuen Hitzerekord. In einigen Regionen des Landes gilt wegen der hohen Temperaturen Alarmstufe Rot.

In Spanien verhängten die Behörden ein Ernteverbot. In Frankreich, Italien und Spanien starben bislang fünf Menschen infolge der Hitze.



In Deutschland lag der Temperaturdurchschnitt mit 19,8 Grad Celsius um 0,4 Grad über dem bislang heißesten Juni 2003. Auch aus Österreich werden Hitzerekorde gemeldet.