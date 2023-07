Mittelmeerraum

Waldbrände auf Rhodos zwangen Touristen zur Flucht aus ihren Hotels. (Argyris Mantikos/Eurokinissi/AP/dpa)

Bei den Waldbränden in Algerien stieg die Zahl der Todesopfer auf 34. Aus mehreren Provinzen östlich der Hauptstadt Algier mussten hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos fachten starke Winde immer wieder Feuer an. Erneut brannten mehrere Häuser aus. Nach wie vor werden zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht. Es gibt weitere Sonderflüge, um Urlauber nach Hause zu bringen. Jedes zehnte Hotel ist nach Angaben des griechischen Regierungschefs Mitsotakis von den Bränden beschädigt worden. Brände gibt es auch auf den Inseln Euböa und Korfu.

Im italienischen Catania auf der Insel Sizilien waren zuletzt hunderttausende Menschen von der Versorgung mit Strom und Wasser abgeschnitten. Der Netzbetreiber machte in einer Erklärung Hitzeschäden an unterirdisch verlegten Kabeln für die Ausfälle verantwortlich. Auf Malta kam es bei Temperaturen von fast 43 Grad ebenfalls zu zahlreichen Stromausfällen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.