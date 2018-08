Die Wälder in Deutschland haben durch die andauernde Hitzewelle und die Trockenheit nach Einschätzung der Waldbesitzer beispiellose Schäden davongetragen.

Verbandspräsident Schirmbeck sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mittlerweile müsse man von einer Jahrhundertkatastrophe sprechen. In diesem Jahr seien Bäume im Wert von rund 500 Millionen Euro angepflanzt worden. Ein Großteil dieser jungen Bäume sei nicht mehr zu retten. Die Dürre zeige, dass die Wälder in Deutschland nicht ausreichend auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet seien. Schirmbeck forderte Hilfe vom Staat für die Waldbesitzer und kritisierte, dass Stellen in den Forstverwaltungen abgebaut würden.



Er befürchtet, dass die Schäden in den deutschen Wäldern sich noch vergrößern. Die Trockenheit solle noch mindestens eine Woche anhalten. Die langfristigen Folgen für die Bestände ließen sich erst in Jahren, Jahrzehnten oder Generationen abschätzen, wenn die Bäume gefällt würden.