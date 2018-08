Nach den Landwirten fordern jetzt auch die Waldbesitzer wegen der anhaltenden Hitzewelle Hilfe vom Staat.

Verbandspräsident Schirmbeck sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", mittlerweile müsse man von einer Jahrhundertkatastrophe sprechen. So seien in diesem Jahr junge Bäume im Wert von rund 500 Millionen Euro angepflanzt worden, von denen ein Großteil nicht mehr zu retten sei. Die langfristigen Folgen für die Bestände ließen sich erst in Jahren, Jahrzehnten oder Generationen abschätzen, so Schirmbeck.