Die Hitze und Trockenheit in Deutschland setzen der Landwirtschaft inzwischen massiv zu.

Der Deutsche Bauernverband rechnet nach eigenen Worten mit der "schlechtesten Ernte" des Jahrhunderts. Vizegeneralsekretär Hemmerling sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Ausfälle zögen sich durch alle Kulturen, egal ob Getreide, Raps, Grünfutter oder Kartoffeln. Die Existenz vieler Betriebe sei bedroht.



Der Bauernverband fordert, den Notstand auszurufen und so die rechtlichen Voraussetzungen für eine staatliche Unterstützung zu schaffen. Nötig seien

Finanzhilfen des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro.



Das Landwirtschaftsministerium betonte dagegen, man müsse bis zum Erntebericht Ende August abwarten. Morgen findet ein Bund-Länder-Treffen statt, am Mittwoch berät das Bundeskabinett. Meteorologen zufolge ist kein Ende der Trockenheit und Hitze in Teilen Nord- und Ostdeutschlands in Sicht.



Der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Spiering, stellte klar, landwirtschaftliche Betriebe seien wie andere Unternehmen Risiken ausgesetzt. Wenn man ihnen Fördergelder zur Verfügung stelle, müsse man anderen kleinen und mittelständischen Betrieben, die als Grundpfeiler der Wirtschaft gölten, genauso helfen. Statt ausschließlich kurzfristige Hilfen verfügbar zu machen, müsse die Politik in eine zukunftsorientierte Ackerbaustrategie investieren.



Von der anhaltenden Hitze profitieren indes die Winzer. Das Deutsche Weininstitut (DWI) rechnet in diesem Jahr mit dem "frühesten Federweißen, den wir jemals gehabt haben". Das sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Zitat: "Wir sind so früh dran, dass wir selbst den Italienern Paroli bieten können."



Auch die Bierbranche verzeichnet gute Zahlen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Absatz von Bier in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 leicht gestiegen: Die produzierte Menge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 47,1 Millionen Hektoliter.



Anbei ein Überblick der Deutschen Presse-Agentur über die Lage in Deutschland.

