Umweltschützer und Forstminister warnen vor dem Zusammenbruch der deutschen Wälder.

Die Umweltschutzorganisation BUND sprach von einem "Waldsterben 2.0". Hitze und anhaltende Trockenheit durch die Klimaerwärmung verschärften die ohnehin angespannte Situation in Deutschland inzwischen "dramatisch", sagte BUND-Chef Weiger in Berlin. Insbesondere die großen Monokulturwälder aus Fichten und Kiefern würden durch die Stressbelastung regelrecht "zusammenbrechen". Im Deutschlandfunk warf er der Politik vor, bisher nur sehr zögerlich auf diese Entwicklung reagiert zu haben.



Auch mehrere Landesminister äußerten sich alarmiert. Baden-Württembergs Forstminister Hauk betonte, in seinem Bundesland seien aktuell inzwischen alle weit verbreiteten Baumarten betroffen: "Der Wald droht sich in Teilen aufzulösen." Das hätte dramatische Folgen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Der Minister kündigte einen Notfallplan an und forderte Bundeshilfen. Die Schäden seien kein örtlich und zeitlich begrenztes Ereignis, sondern eine "nationale Herausforderung". Nach Angaben des sächsischen Umwelt- und Agrarministers Thomas Schmidt gibt es in seinem Bundesland "Schäden in nie dagewesener Größenordnung". Er lud alle zuständigen CDU-Minister aus Bund und Ländern für kommenden Donnerstag zu einem Krisengipfel. - Förster und Waldbesitzer hatten bereits vergangene Woche auf die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam gemacht. Die deutschen Wälder stünden kurz vor dem Kollaps, sagte der Vorsitzende des Bunds Deutscher Forstleute (BDF), Dohle.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner forderte die Freigabe von mehr als 500 Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung. Das Geld solle in die Wiederaufforstung fließen, sagte sie der "Rheinischen Post". Bundesfinanzminister Scholz solle die Summe freigeben. Es sei nötig, neue standortangepasste Bäume und Mischwälder zu pflanzen und tote Bäume zu entfernen.



BUND legt zehn Punkteplan vor



Weiger führte aus, die durch Dürre, Luftverschmutzung sowie Überdüngung geschwächten Bäume fielen Stürmen, Waldbränden und der massenhaften Vermehrung von Borkenkäfern zum Opfer. Es brauche "mutige Entscheidungen" zum Klimaschutz und einen Wechsel hin zu einer ökologischeren Bewirtschaftung, die Wälder stabiler mache. "Es ist ein Wettlauf mit der Zeit." Die Folgen für die Waldbesitzer und die Gesellschaft insgesamt seien "schon enorm".



In einem zehn Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog fordert der BUND unter anderem einen beschleunigten und finanziell geförderten Waldumbau in naturnahe Laubmischwälder, eine ökologische Bewirtschaftung, mehr Forstpersonal sowie eine stärkere Bejagung von Reh- und Rotwild. Im Deutschlandfunk führte Weiger aus, es werde "sehr, sehr viel Geld" kosten, um die Ziele in der notwendigen Zeit noch realisieren zu können.