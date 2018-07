Die Grünen haben die Bundesregierung wegen der anhaltenden Dürre und der Waldbrände zum Handeln aufgefordert.

Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der Deutschen Presse-Agentur, beim Treffen von Bund und Ländern am kommenden Dienstag müsse die Regierung einen Aktions-Plan zu den Dürre-Schäden vorlegen. Darin solle festgelegt werden, dass die Böden in Agrar-Regionen besser geschützt und die Massentierhaltung in absehbarer Zeit beendet werden müsse. Die jetzigen Waldbrände führten zu einem Teufelskreis, weil weniger Wald die Klimakrise verschärfe, und diese wiederum die Waldbrandgefahr vergrößere.



Der Klimaforscher Latif warf der Regierung Untätigkeit in Sachen Klimaschutz vor. Er sagte der Zeitung "Die Welt", Bundeskanzlerin Merkel sei nie eine wirkliche Klimakanzlerin gewesen. So nehme etwa der Ausstoß von Treibhausgasen auch deshalb zu, weil Merkel zugunsten der Autoindustrie bei der EU in Brüssel interveniert habe.



Die Feuerwehr rechnet als Folge des Klimawandels in den kommenden Jahren mit mehr Waldbränden. Darauf müsse man sich vorbereiten, sagte der stellvertretende Bundesgeschäftsführer des Deutschen Feuerwehrverbandes, Römer, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man denke bereits darüber nach, Feuerwehrfahrzeuge mit größeren Wassertanks anzuschaffen sowie Löschdrohnen einzusetzen.



Nach dem Feuer in einem Waldgebiet bei Fichtenwalde in Brandenburg werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Der Brand sei unter Kontrolle, es gebe aber noch einige Glutnester, teilten die Behörden mit.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.