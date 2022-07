Extremwetter

Die WHO rechnet nach eigenen Angaben in Europa wegen der hohen Temperaturen mit zunehmenden Erkrankungen, aber auch Todesfällen. Vor allem älterere und vorerkrankte Menschen seien gefährdet und sollten sich besonders schützen, betonte die Organisation.

In Großbritannien wurde die Rekordtemperatur von 40,2 Grad laut dem Wetterdienst in London-Heathrow gemessen. Die Behörde erklärte, wenn sich die Daten bestätigten, sei das der höchste Wert, der jemals in Großbritannien registriert wurde. Bislang lag die höchste jemals gemessene Temperatur in Großbritannien bei 38,7 Grad im Jahr 2019. Es wird damit gerechnet, dass die Temperaturen im Laufe des Tages noch zulegen. In Teilen Englands werden bis zu 42 Grad erwartet.