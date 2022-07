Erfrischung an einem Brunnen nahe dem Kolosseum in Rom. (Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa)

Betroffen sind unter anderem Mailand, Bologna und die Hauptstadt Rom. Es werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. Zudem entstanden weitere Waldbrände. Die italienische Feuerwehr meldete dutzende Einsätze. Das größte Feuer brennt in der Nähe der toskanischen Gemeinde Massarosa; dort mussten tausend Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft von Lucca ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

In Italien herrscht seit Wochen eine extreme Dürre, so dass sich die Flammen immer wieder rasch auf den trockenen Böden ausbreiten können. Oft stecken hinter den Feuern Fahrlässigkeit oder Brandstiftung.

Erfolge in Teilen Europas verzeichnet

In mehreren Ländern Europas hatten die Löschkräfte zuletzt im Kampf gegen Waldbrände Erfolge verzeichnet. In Frankreich konnten zwei große Brände im Südwesten des Landes unter Kontrolle gebracht werden. Dort waren seit rund einer Woche mehr als 2.000 Feuerwehrleute unterstützt von Löschflugzeugen im Einsatz. Auch in Spanien wurde ein Feuer eingedämmt, das am Wochenende zwei Menschen das Leben gekostet hatte. Aus Portugal wurden keine neuen Brände gemeldet.

Kritisch ist dagegen ein Brand in Slowenien an der Grenze zu Italien, wo drei Dörfer evakuiert werden mussten. Unterstützt von Polizei und Armee sowie von Hubschraubern unter anderem aus Österreich und Kroatien kämpfen dort mehr als 1.000 Löschkräfte gegen die Flammen.

