Die Menschen in Südeuropa und den USA leiden unter extremer Hitze. (dpa / HMB Media / Oliver Mueller)

Erwartet werden Temperaturen von 39 Grad, auf Sardinien und Sizilien noch darüber. Zu Wochenbeginn sollen die Höchstwerte noch höher liegen. Der italienische Wetterdienst befürchtet "eine der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten". Teile des Landes leiden bereits seit Tagen unter extremen Temperaturen

Erhöhte Waldbrandgefahr

Betroffen sind auch Spanien, Bulgarien, die Türkei und Griechenland. In Athen bleiben wegen der hohen Temperaturen etliche archäologische Stätten über die heißesten Stunden am Mittag und Nachmittag geschlossen - beispielsweise die Akropolis.

Das griechische Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren, weil Abgase in Ballungszentren wie Athen und Thessaloniki bei der Hitze die Luft stärker belasteten. Das griechische Klimaschutzministerium sieht wegen starker Winde über der Ägäis eine hohe Waldbrandgefahr.

Bis zu 54 Grad im Death Valley

Auf der spanischen Insel La Palma mussten etwa 4.000 Menschen wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht werden. Dort brannten innerhalb eines Tages mehr als 4.700 Hektar Wald ab. Auch in Kroatien brachen im Hinterland der Küstenstädte Sibenik und Primosten Feuer aus.

In den USA sind rund 111 Millionen Menschen wegen der Hitze zu besonderer Vorsicht aufgerufen. In den Bundesstaaten Nevada, Arizona und Kalifornien wurden Temperaturen von teilweise mehr als 48 Grad Celsius erwartet. Auch in der Nacht sinken die Werte kaum und sollen nicht unter 32 Grad liegen. Für das Death Valley in Kalifornien sagten Meteorologen Rekordtemperaturen von 54 Grad voraus.

Weiterführende Informationen:

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.