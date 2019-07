Die Deutsche Bahn sowie die Bahnbetreiber in Österreich und der Schweiz lassen derzeit auf verschiedenen Strecken die Schienen weiß anstreichen.

So soll getestet werden, ob sie sich bei der Hitze nicht mehr verbiegen. Bisher hat sich gezeigt: Weiße Schienen bleiben fünf bis sieben Grad kühler als dunkle. Ob dies aber gegen das Verbiegen hilft, ist noch nicht abschließend geklärt.



In der Schweiz musste der Zugverkehr wegen solcher Schäden am Sonntag auf mehreren Strecken unterbrochen werden. In Deutschland konnte die Schmalspurbahn bei Heiligendamm an der Ostsee wegen verbogener Schienen nicht fahren.