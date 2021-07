In den von extremer Hitze betroffenen Teilen Kanadas und der USA breiten sich Waldbrände weiter aus.

Allein in der Provinz British Columbia im Westen Kanadas wurden nach Angaben der Behörden 136 Feuer verzeichnet. Die meisten wurden demnach durch Blitzschlag bei zahlreichen Hitzegewittern ausgelöst. In der Provinz war am Donnerstag der Ort Lytton vollständig von den Flammen zerstört worden.



Auch in Kalifornien kämpfen die Feuerwehren gegen insgesamt drei Brände. Teile eines Gebiets im Norden des US-Bundesstaats mussten evakuiert werden. Rund 16.000 Hektar Land und etwa 40 Gebäude verbrannten bislang.



Im Nordwesten der USA und im Westen Kanadas wurden in den vergangenen Tagen teils Rekordtemperaturen gemessen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.