In Finnland ist es so warm wie seit mehr als 100 Jahren nicht.

Die Temperaturen in der nördlichsten Region Lappland stiegen auf 33,6 Grad Celsius, wie das Finnische Meteorologische Institut mitteilte. Eine ungewöhnliche Hitzewelle habe das gesamte skandinavische Land seit Wochen im Griff, heißt es. Die Temperatur sei Anfang der Woche in der nördlichsten Wetterstation des Landes gemessen worden, in Utsjoki-Kevo in der Nähe der Grenze zu Norwegen. Die Meteorologen führten aus, nur im Juli 1914 habe man in Lappland mal eine höhere Temperatur verzeichnet mit 34,7 Grad Celsius. Auch im Norden von Norwegen und Schweden ist es derzeit ungewöhnlich warm.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.