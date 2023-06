Rekordwerte

China erwartet eine Hitzewelle. Hier die Stadt Shanghai. (IMAGO/Kyodo News)

In den kommenden drei Tagen sollen die Werte über 35 Grad Celsius steigen, erwartet der staatliche Wetterdienst - in einigen Gebieten sogar über 40 Grad. Anfang der Woche verzeichnete die Millionenmetropole Shanghai den heißesten Tag in einem Mai seit über 100 Jahren.

Das Nationale Klimazentrum erwartet, dass die Temperaturen im Juni um ein bis zwei Grad über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen werden. Der Stromverbrauch in der Region ist wegen zahlreicher Klimaanlagen im Dauerbetrieb stark angestiegen. Neben China sind auch viele weitere Regionen Asiens vor Beginn des Sommers auf der Nordhalbkugel von einer Hitzewelle betroffen.

