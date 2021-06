Eine Hitzewelle im Westen Kanadas hat die Temperaturen auf Rekordwerte steigen lassen.

In Lytton in der Provinz British Columbia seien es gestern 47,9 Grad gewesen, teilte die örtliche Wetterbehörde mit. Demnach handelte es sich um die höchste Temperatur, die bisher in der Geschichte des Landes gemessen wurde. Der Wert sei vorläufig und könne noch aktualisiert werden, hieß es. In dem Ort war bereits am Sonntag mit 46,6 Grad der Rekord aus dem Jahr 1937 übertroffen worden. Damals wurden in Midale in der Provinz Saskatchewan 45 Grad gemessen.



Auch in zahlreichen anderen Orten Nordamerikas, unter anderem im Bundesstaat Oregon im Westen der USA, wurden lokale Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad erreicht.

29.06.2021