Im Westen der USA haben sich mehrere Waldbrände ausgeweitet.

Im Grenzgebiet zwischen den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada wurden Anwohner aufgefordert, ihr Vieh so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Im Süden Kaliforniens mussten wegen eines Buschfeuers zwei Indianerstämme ihre Siedlungen verlassen. Auch im Süden Oregons und im Bundesstaat Washington wüten große Brände. In Arizona kamen zwei Feuerwehrleute ums Leben. Sie sollten mit einem Flugzeug einen Waldbrand beobachten und stürzten ab.



Gleichzeitig gibt es an der US-Westküste eine neue Hitzewelle. In San Diego wurden 49 Grad gemessen. Im Tal des Todes im Osten Kaliforniens lagen die Temperaturen am Samstag bei 53 und am Freitag sogar bei 54 Grad. Das ist die höchste auf der Erde gemessene Tagestemperatur seit mehr als 100 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.